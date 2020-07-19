خالد الجندي عن تحويل آيا صوفيا لمسجد: تصرف ينبئ عن حماقة وجهل أردوغان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن واقعة كنيسة آيا صوفيا التي تحولت لمتحف، وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويلها لمسجد الآن، تنبئ عن حماقة وجهل أردوغان وعدم قراءته للتاريخ، موضحًا أن الأمة الإسلامية في الوقت الحالي مستضعفة، وجاهزيتها القتالية ليست كالأمم غير الاسلامية.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه بدلًا من تحويل كنيسة لمسجد كان من الأفضل البحث عن بدائل لإقامة أضخم مسجد في التاريخ، مشددًا على أن من يخلد الإنسان الإصلاح والصلاح وليس إقامة المساجد، منوهًا بأن المساجد تكون ضارة للامة وليست نافعة حال كان فيها اعتداء على الآخرين، فاستفزاز غير المسلم بالتطاول عليه سيدفع ثمنه المسلمون.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإسلام جاء لحماية دور العبادة لأصحاب الديانات الأخرى، كما أن الاعتداء على الكنائس يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وآدابه وشرع الله، مؤكدًا أن الاعتداء على أهل الكتاب ومعابدهم وكنائسهم وأديرتهم لا يمت للإسلام بصلة، "عمر بن الخطاب عندما فتح بيت المقدس رفض أن يصلي في كنيسة القيامة حتى لا يتخذها المسلمون من بعده ويقولون هنا صلّى عمر بن الخطاب".

الجندي: أردوغان يسرق خيرات الدول ويسمح بالدعارة ويتاجر بالدين

وأشار إلى أن أغرب ما يفعله الرئيس التركي أردوغان، هو تدميره لثلاث دول عربية ونهب خيراتها، كما أنه ينتج كل الميليشيات الإرهابية، في العالم لترويع وقتل الناس، بتمويله وتنظيمه، وفى النهاية يظهر ليقول إننا حولنا الكنيسة إلى مسجد، وهذا تلاعب بالدين "يتهمونا بالنفاق، وهم يسرقون ويقتلون ويتاجرون بالدين، هم أهل الدعارة والارتزاق والنفاق، ونحن لا نسكت على منكر أو فجور".

وتابع: "طالعين بفتاوى على مواقعهم، لرئيس الشؤون الإسلامي التركي، يقول إن الصلاة في مسجد آيا صوفيا، تعادل عمرة أو نصف حج، وفتوى أخرى يبررون انتشار فيروس كورونا بانهيار الخلافة العثمانية، وهنا مربط الفرس يخلطون الدين بالسياسة، ويستخدمون المساجد لاصطياد المغفلين عشان يجدوا من يقولون هذا هو أمير المؤمنين، ويغتصبون دور العبادة ويدعون الناس فيها، من أجل مصالحهم الشخصية، ولا يخافون على سمعة الإسلام والمسلمين، حسبى الله ونعم الوكيل.. اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا".