ضبط 1.7 طن لحوم ومواد غذائية فاسدة في مول شهير بالمنصورة

ضبطت حملة تموينية في محافظة الدقهلية، اليوم، ثلاجة مخبأة ببدروم مول شهير بنطاق حي غرب المنصورة، تحتوي على طن سلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 700 كيلو جرام لحوم ودواجن ومصنعات لحوم ومنتجات غذائية متنوعة، لتغير خواصها.

انطلقت الحملة بقيادة منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، وتضم مسؤولي الصحة والطب البيطري والتموين وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للتفتيش على محلات بيع السلع الغذائية بمدينة المنصورة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم سودانية مبردة، يبيعها المول على أنها لحوم بلدية. وجرى تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات لحين العرض على النيابة.

وقال الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الوازرة- مدير مديرية الطب البيطري، إنه بفحص ثلاجات حفظ اللحوم وثلاجات عرض مصنّعات اللحوم، تلاحظ انبعاث رائحة كريهة نتيجة سوء الحفظ.

كما تلاحظ وجود بعض المنتجات التي تعرضت للفك والتحلل أكثر من مرة مما أفقدها خواصها الطبيعية، وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدي لأية محاولات للتلاعب خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك .