الجامعة الألمانية الدولية: ألمانيا واثقة في قدرة الشباب المصري

أكد مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثقة ألمانيا في الشباب المصري وفي قدراتهم على التعلم وحمل رسالة الحب والتفاهم بين الشعبين المصري والألماني.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة، أن الشباب المصري لديه القدرة على خلق جسور من التواصل الفكري والثقافي بين ألمانيا ومصر.

والجدير بالذكر أن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية هو رمز الصداقة الألمانية المصرية، حيث تم توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وتحالف الجامعات الألمانية المؤسسة للجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة في إطار لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أكتوبر 2018 وذلك في إطار التعاون العلمي بين الدولتين.

ومن جانبه، أكد السفير يوليوس جيورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم استخدام النحاس الخالص لأول مرة في واجهة مبنى الجامعة بالعاصمة الإدارية كرمز لأهمية الإشعاع العلمي والثقافي على أرض الحضارات مصر والتي كانت دومًا مركزًا علميا حضاريا للإنسانية على مر العصور، وأن المبنى في صورته الحالية يعد صرحا ألمانيا يضئ العاصمة الجديدة نهارا وليلا.

وقال السفير، إن المجلس وافق على استخدام سبائك النحاس الخالص التي تم تصنيعها خصيصا في ألمانيا لتجميل واجهات المبنى والتي كان لها مدلول كبير عند المصريين القدماء في البناء والعمارة، إلى جانب وضع شعار الجامعة أعلى المبنى والذي يتحرك في شكل دائري في مختلف الاتجاهات ما يحقق مزيج بين الأصالة والمعاصرة والتي تمثل الحداثة والتكنولوجيا الألمانية التي يرغب الجانب الألماني في إتاحتها للمصريين والعرب والأفارقة.

وأعرب لوى عن سعادته باستكمال هذه التحفة المعمارية المتكاملة والتي تجمع بين العراقة والأصالة المصرية والتكنولوجيا الألمانية، حتى يكون في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بناء يعكس أسمى سبل التعاون بين الدول وهو التعاون العلمي والمعرفي والذي يهدف إلى التنمية البشرية والتقدم والمنفعة المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن تجربة التعليم العالي الألماني في مصر من أنجح تجارب دولة ألمانيا في مجال التعليم العالي على مستوى العالم من حيث دقة التخطيط وسرعة التنفيذ على أرض الواقع بالإضافة إلى الدعم الدائم لجميع المسئولين في كافة الوزارات والقطاعات المعنية للالتزام بالجدول الزمني الطموح للمسؤولين في البلدين.