وزير التعليم العالي: بدء امتحانات القدرات بالجامعات 8 أغسطس

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشيرًا إلى أنه تضمن مناقشة 45 ملفًا، أبرزهم أجندة العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع التربية والتعليم، ليبدأ العام الدراسي 17 أكتوبر المقبل وينتهي الفصل الدراسي الأول في 6 فبراير لمدة أسبوعين على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني منتصف يوليو 2021.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الوزارة حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والامتحانات تسير بشكل مرضي جدًا.

وعن عملية التنسيق، قال إنه تم اعتماد عملية التنسيق وامتحانات القدرات لتبدأ في 8 أغسطس وتنتهي يوم 20 من نفس الشهر، وخاصة بالنسبة للطلاب المتقدمين للتربية الرياضية والإعلام وغيرهما من الكليات ثم يبدأ تنسيق المرحلة الأولى.