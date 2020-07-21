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وزير التعليم العالي: 31 مستشفى جامعي لعلاج كورونا انخفض إشغالها لأقل من 50%

كتب:

شريف سليمان
10:26 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن 31 مستشفي جامعي لعلاج مصابي كورونا انخفض إشغالها لأقل من 50% الوقت الحالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك انخفاضا في إصابات كورونا، وندرس تشغيل المستشفيات على وضعها قبل كورونا مع الإبقاء على بعض المستشفيات على وضعها الحالي لحين تجاوز الأزمة.

وأوضح أن وزارة الصحة كانت في خط المواجهة الأول، وهناك تنسيق كبير جدًا معها، وسيتم توثيق جهود الدولة في مواجهه فيروس كورونا.

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