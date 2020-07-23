الكنيسة: وفاة والد أسقف جرجا وتشييع الجنازة من دير الأنبا شنودة بسوهاج

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة والد الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة سوهاج.

ونعى العديد من أساقفة ومطارنة الكنيسة والد الأسقف الراحل والذي يدعى "حلمي عازر بباوي"، وتم تشييع الجنازة من دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج.

والأنبا مرقوريوس، تم سيامته أسقفا في 7 يونيو 2009 بيد البابا شنودة الثالث، وكان يشرف على دير السيدة العذراء بالجبل الشرقي، أخميم، بسوهاج، قبل رسامة الأنبا متاؤس أسقفًا ورئيسًا على الدير.