جمال "الحفيد" أمام ضريح جمال "الجد": السيسي يستكمل المشروع الوطني لناصر

غابت أسرة الرئيس جمال عبدالناصر عن زيارة ضريحه، اليوم، لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، باستثناء جمال عبدالحكيم حفيد الزعيم الراحل الذي حرص على التواجد لاستقبال الزائرين.

وأكد جمال أن سبب غياب الأسرة عن زيارة الضريح هو تواجدها خارج القاهرة، مشيرا إلى أن ناصر فكرة والفكرة لا تموت وسيظل خالد بيننا بمشروعه الوطني وحلمه بالوحدة العربية التي نتطلع إليها ونحتاجها في ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وأضاف جمال لـ"الوطن"، أننا نحتاج في ذكرى ثورة 23 يوليو أن نستلهم روح عبدالناصر ونلتف خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري والعربي، وعلى الجميع الوقوف خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجهها.

وتابع أن ثورة يوليو أكسبت مصر مكانة رفيعة المستوى، وخلصت مصر من الاستعمار والفقر وكانت ملهمة لجميع شعوب العالم في التحرر، وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليستكمل المشروع الوطني وبناء الدولة الحديتة في كل المجالات.