مواطن فلسطيني أمام ضريح ناصر: نحتاج لروح يوليو لحماية الأمن القومي العربي

قال أبو رائد العقرباوي، مواطن فلسطيني زار ضريح عبدالناصر في ذكرى الثورة، 78 عاما، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر سيظل حي في قلوب كل العرب، وستظل ثورته على الظلم والفساد رمزا للعزة والكرامة، وكانت ملهمة لجميع الشعوب في التحرر من العبودية والاستعمار.

وأضاف العقرباوي لـ"الوطن"، أنه في ذكرى ثورة يوليو نحتاج لروح جمال عبدالناصر الذي كان مدافعا شرسا عن القضايا العربية وقضى عمره كله من أجلها، وعلينا الآن كعرب التوحد لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وتابع أن ناصر كان كل حلمه القومية العربية من المحيط إلى الخليج وظل مناهضا للاستعمار ونحتاج هذه الروح ضد الاحتلال التركي لليبيا وسوريا والعراق.

وأشار العقرباوي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على نفس طريق ناصر في دفاعه عن الأمن القومي العربي ونثق في عدم تهاونه تجاه العبث التركي في الدول العربية.