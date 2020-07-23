أماكن ومقدم حجز أراضي الإسكان المميزة والأكثر تميزا المطروحة 28 يوليو

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح للحجز 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان الأكثر تميزا بمساحات تبدأ من 294 م2 : 2300 م2، بـ10 مدن جديدة، وطرح 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان المميز، بمساحات تبدأ من 192 م2 : 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة.

مقدم حجز الأراضي السكنية المتميزة والأكثر تميزًا

ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم الجديدة فقط، و100 ألف جنيه بباقي المدن.

أماكن الأراضي السكنية المتميزة والأكثر تميزًا

تقع الأراضي السكنية الاكثر تميزًا في مدن (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة).

وتقع الأراضي السكنية التميزة في مدن (بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة).

ويتم الإعلان عن شروط الطرح، أسلوب الحجز، المواقع، المساحات، الأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو.