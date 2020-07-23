نائب: كلمة السيسي في ثورة 23 يوليو خارطة طريق لمواجهة التحديات

وصف حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، بأنّها خارطة طريق واضحة العالم تؤكد قدرة مصر وجيشها البطل وشعبها العظيم على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد مصر داخليا وخارجيا من قوى الشر والإرهاب والظلام.

وقال أبوجاد، في بيان أصدره اليوم، أنّ الرئيس السيسي كان واضحا وحاسما كعادته دائما، عندما أكد أنّ ما يدور حولنا أمور بالغة الخطورة تتطلب أن يكون المصريون جميعا على قلب رجل واحد.

وأكد أنّه يجب علينا جميعا أن نعي هذه الأمور جيدا، مناشدا المصريين في الداخل والخارج، الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والوطنية وجميع مؤسسات الدولة المصرية، لمواجهة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدولة، مؤكدا أنّ المصريين هم خط الدفاع الأول عن امن واستقرار مصر، وهو ما أكده التاريخ للعالم كله.