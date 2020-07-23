المشرف على التنسيق بالتعليم العالي: لا تغيير في القواعد

أكد السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنه لا تغيير في قواعد النسيق للعام الجديد 2020، عن العام الماضي، مؤكدا أنها كما هي، سواء كانت فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي أو الشهادات المعادلة أو القبول بالكليات أو غيرها من القواعد، كاشفا عن زيادة مصروفات رسوم اختبارات القدرات لـ450 جنيهًا، بزيادة 50 جنيهًا عن العام الماضي لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، للكليات الواجب اجتياز عدد من الاختبارات لها كشرط أساسي للالتحاق، مؤكدا أن عدد رغبات التنسيق لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لـ75 رغبة.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن يبدأ الموقع الإلكرتوني في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة لتسجيل القدرات يوم الخميس 6 أغسطس المقبل.

وأكد أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، شدد على جميع رؤساء الجامعات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا أثناء انعقاد فترة التنسيق.