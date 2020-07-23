الشؤون الدينية التركية ترسل 500 دعوة لشخصيات عامة للصلاة في آيا صوفيا

أرسل رئيس الشؤون الدينية التركية، علي إرباش، 500 دعوة لشخصيات تركية عامة، لأداء صلاة الجمعة غدًا في مسجد "آيا صوفيا"، وهو ما أثار غضب المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه، حيث سبق أن انهالت عليه الانتقادات عندما قال "سأذهب للصلاة إذا دُعيت إليها"، وقال منتقدوه الموالون لحزب العدالة والتنمية إن الصلاة في المسجد لا تحتاج لدعوات.

وأرسل رئيس الشؤون الدينية دعوات إلى 500 شخص، من بينهم سياسيون ونواب وأساتذة جامعة، ورجال دولة أجانب، ورجال دين، من أجل أداء صلاة الجمعة غدا في مسجد آيا صوفيا وفقا لموقع "تركيا الآن".

وسبق أن قال مرشح الرئاسة السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه: "إذا جاءت لي دعوة فسأصلي في آيا صوفيا في 24 يوليو"، وبسبب كلمته هذه أصبح إنجه رهن الانتقادات من وسائل الإعلام الموالية لنظام أردوغان لفترة من الوقت، قائلين له: "لا حاجة للدعوة لأداء الصلاة، ولا يوجد بروتوكول للصلاة". ووجه إنجه كلمة إلى رئيس الشؤون الدينية بعد إرسال الدعوات، قائلًا: "لماذا أرسلت دعوات إذن؟".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، النسخة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا بعض رؤساء الدول للمشاركة في افتتاح "آيا صوفيا"، بعد تحويله لمسجد، يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن أمير قطر، ورئيس حكومة فايز السراج، ورئيسي البوسنة وأذربيجان، وعددًا من رؤساء الدول الأفريقية، تلقوا دعوة من أردوغان للمشاركة في افتتاح "آيا صوفيا".

وأفادت العديد من الصحف التركية بأن أردوغان، دعا رئيس الكنيسة الكاثوليكية وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس، لزيارة متحف "آيا صوفيا" خلال افتتاحه يوم 24 يوليو الجاري، بعد تحويله إلى مسجد بقرار من مجلس الدولة في تركيا.