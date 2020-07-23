بوتين يبحث مع رئيس وزراء اليونان قرار تركيا بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، هاتفيًا، تغيير وضع معلم متحف آيا صوفيا التاريخي، وسبل تسوية الأزمة في ليبيا.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، مساء الأربعاء، أن بوتين وميتسوتاكيس بحثا بالتفصيل قرار السلطات التركية إعادة تحويل معلم آيا صوفيا الواقع في إسطنبول من متحف إلى مسجد.

وأشار الكرملين، إلى أنه تم التأكيد على الأهمية الثقافية والتاريخية والروحية الاستثنائية لهذا المعلم الفريد من التراث العالمي، فضلاً عن أهمية الحفاظ عليه كإرث للبشرية بأكملها ورمز للسلام والتوافق.

وتطرق بوتين وميتسوتاكيس، في مكالمتهما، إلى عدد من المسائل الإقليمية بما في ذلك التسوية في ليبيا والوضع في شرق المتوسط، مضيفا أن الطرفين ناقشا بالتفصيل سبل مواصلة تطوير العلاقات الروسية-اليونانية في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل أنشطة اللجنة المشتركة الخاصة بالتعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني، مع التركيز على توسيع قاعدة المعاهدات والقوانين الخاصة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين.