رئيس مدينة سيوة يناقش دعم مشروع "شباب القبائل" بشبكة صرف زراعي

عقد اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيًا مع الشباب المستفيدين من "مشروع شباب القبائل" بعين زهرة بقرية أبو شروف.

جاء ذلك بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، ورئيس قرية أبوشروف ومسؤولي إدارة الصرف الزراعي بسيوة، والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وخلال الاجتماع جرى مناقشة موضوعات عدة متعلقة بمقترح شبكة الصرف الزراعي والطرق الداخلية التي سيجري تنفيذها على أرض الواقع، بعد التنسيق مع المهندس علي محيي الدين مدير عام إدارة مشروعات الصرف الزراعي بمطروح وإدارة الصرف الزراعي بسيوة.

ووجه الحصيوي الإدارة الهندسية بإعداد المقايسات الخاصة لأزمة شبكة الطرق الداخلية، تمهيدًا لعرضها على محافظ مطروح للتصديق عليها.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع إدارة الصرف الزراعي بسيوة لإعداد مقترح شبكة الصرف الزراعي بأرض المشروع، تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الشباب المستفيدين من مشروع شباب القبائل.

وأكد خلال اللقاء على التواصل والمتابعة المستمرة، مؤكداً تكرار الزيارة لأرض المشروع بعد شهر من تاريخ الزيارة الماضية.