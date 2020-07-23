أسقف الشرقية يسلم الإكليريكية للأنبا ميخائيل بناء على تكليف البابا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنّ الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، سلّم صباح اليوم، وكالة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس إلى الأنبا ميخائيل، الأسقف العام والمشرف على كنائس قطاع حدائق القبة، بناء على قرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي وجّه الشكر للأنبا مقار على توليه المهمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتكليف الأنبا ميخائيل بتلك المهمة.

وذكرت الكنيسة، أنّ الأنبا مقار التقى الأنبا ميخائيل في مقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأعرب عن خالص أمنياته ودعواته إلى الأنبا ميخائيل بالقيادة الروحية الناجحة، وأن يسنده الله في كل ما يعمل، ولجميع هيئة التدريس والطلاب بالتفوق والنجاح الروحي والعلمي.

يذكر أنّ البابا تواضروس التقى أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإثنين الماضي، وتقدم مجمع كهنة إيبارشية الشرقية بالشكر إلى الأنبا مقار على مجهوده وتعبه في الكلية الإكليريكية، وهنأوا الأنبا ميخائيل في مهمته الجديدة.