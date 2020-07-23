التعليم تخطط لإنشاء مدرسة رسمية حكومية دولية في الجيزة

أعلنت المهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، ترشيح مدرسة جديدة بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتشغيلها لصالح المدارس الرسمية الحكومية الدولية، والانتهاء من مدرسة مصطفى النحاس لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنّ اختيار المعلمين لهذه المدارس يتم من خلال عقد اختبارات لاختيار أفضل العناصر التي تمتلك مهارات تناسب العمل بالمدارس الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على نجاح المشروع.

وفي ضوء عرض تقارير الأداء، جرى إحالة أحد مديري المدارس للتحقيق وإنهاء مأموريته وعودته إلى جهة عملها الأصلية.

وأكد حسن عبدالمنعم المدير التنفيذى لمؤسسة المدارس الدولية، مساهمة مؤسسة أصحاب المدارس الدولية في توفير المناهج الدراسية واعتمادها، وإعداد الفصول، إضافة لاختيار وتدريب المعلمين بهذه المدارس على طرق التدريس الحديثة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهذه المدارس بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.