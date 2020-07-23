بوتين يوجه رسالة إلى السيسي في ذكرى ثورة يوليو: نتطلع لمزيد من التعاون

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952.

وجاء في الرسالة التي بعث مثلها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى نظيره المصري مصطفى مدبولي، التأكيد على قوة التعاون والتطور في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا ومصر، والتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في القضايا التي تضمن الاستقرار والأمن في المنطقة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".