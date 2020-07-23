المصل واللقاح: متلازمة ما بعد التعافي من كورونا قد تستمر شهرين

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إنّ بعض المتعافين من كورونا، يصابون بمتلازمة "ما بعد التعافي"، إذ تستمر معهم الأعراض التنفسية من شهر إلى شهرين.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أنّ كورونا قد يتسبب في بعض المضاعفات بعد التعافي: "بيكون الإنسان سليم ومتعافي، لكن في مضاعفات حصلت أثناء الإصابة، زي بعض التليفات الرئوية البسيطة، وآلام العظام".

وتابع أنّ بعض الدراسات توضح أنّ الأجسام المضادة التي تكونت في جسم المريض تكفي للمناعة بحد أدنى 3 أشهر، وبعض الدراسات البريطانية أشارت إلى أنّ الأجسام المضادة قد تستمر في جسم الإنسان لمدة عام كامل، ما يعني أنّ الفيروس قد يتحول إلى فيروس موسمي كالإنفلونزا، ويعاود الكرة موسميا، لكن سيكون أقل ضعفا وليس أشد خطورة.

وأوضح: نأمل أن يتحول فيروس كورونا إلى موسمي ضعيف لا يشكل خطورة مثل الإنفلونزا وباقي الفيروسات التنفسية، ويجب على مريض كورونا تناول أدوية مذيبة للجلطات بعد التعافي.

وزاد: في بعض الحالات نفاجئ بآثار على الجهاز العصبي مثل "الدوخة، الهمدان، النسيان في بعض الحالات، العصبية"، ونجد تأثيره على الكلى والرئة في بعض التليفات الرئوية البسيطة.

ولفت إلى أنّه نتيجة مضاعفات فيروس كورونا يحدث ما يسمى بـ"العاصفة المناعية"، وهي رد فعل عنيف من الجهاز المناعي تجاه الفيروس، ويحدث مضاعفات في بعض الأجهزة "الجهاز العصبي، الجلد، مشكلات تنفسية، الآلام في العظام وعدم القدرة على الحركة لمسافات كبيرة، التعرق دون مجهود"، ولكن تنتهي في النهاية بالشفاء ببعض المكملات الغذائية، الفيتامينات، والاستمرار على بعض مذيبات الجلطات لفترة تصل لشهرين تقريبا، تحت إشراف طبي.