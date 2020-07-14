"المصل واللقاح" يكشف تفاصيل مشروع الاكتفاء الذاتي من البلازما

كشفت الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس شركة الدم بالمصل واللقاح سابقا، تفاصيل مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، قائلة: إنه جرى تكليفها من وزيرة الصحة السابقة مها الرباط في 2013، لرئاسة شركة خدمات الدعم "فاكسيرا"، إذ إنها كانت الشركة الوحيدة التي تنتج مشتقات للدم، لافتة إلى أنها أعدت دراسة لإعادة تشغيل مصنع لمشتقات الدم في السبعينيات، وتوقف عن العمل في عام 2000 نظرا للظروف المالية للشركة.

وأضافت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أهمية البلازما ترجع إلى أنها أدوية منقذة للحياة، حيث يحصل عليها المريض في العناية المركزة والحروق والهيموفيليا، موضحة أنه لا يوجد مصنع لمشتقات البترول في المنطقة وأفريقيا سوى مركز تجميع في إيران ومصنع في إسرائيل.

وأشارت إلى أنه بدأت بتقديم طلبيات من الخارج في 2013، لكن للأسف ردوا بأن حصة مصر انتهت، وعلينا الانتظار حتى شهر سبتمبر من العام التالي، وهنا استشعرت بخطورة الموضوع، ما دفعها هي وزملاؤها، لوضع خطة مشروع وجرى تقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، ليكون لمصر اكتفاء ذاتي من البلازما، ويتم مناقشة التنفيذ على الأرض في الوقت الراهن.

وتابعت رئيس شركة الدم بالمصل واللقاح، أنه أمر منقذ للحياة ومن الممكن أن يتم الإغلاق على مصر، ووقتها سنكون في أزمة، مستدركة أن البلازما سيتم أخذها من دم المتبرع مباشرة ويستطيع أن يتبرع الشخص كل أسبوعين، وهذا أمر في غاية الأهمية، مؤكدة أن هذا المصنع يكفي أفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، مشيرة إلى أن التكلفة المبدئية لإنشاء هذا المشروع 5 مليارات يورو.