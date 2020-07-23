صلاح حسب الله: رسائل السيسى فى ثورة يوليو أكدت قدرة مصر على حماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو عام 1952 تضمنت مجموعة من الرسائل العاجلة والمهمة فى مقدمتها ان ضباط الجيش المصرى الباسل على مر التاريخ حظوا بتأييد شعبى مكنهم من استرداد الدولة المصرية واننا مستمرون في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم.

وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم كلمة الرئيس السيسى أكدت ان ثورة يوليو لم تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب وإنما امتد ضياؤها لقارتنا الإفريقية والمنطقة العربية بأسرها وان الايام برهنت على نبل أهداف ثورة يوليو 1952 وان اهدافها اكدت على استقلال قرار الشعوب فى الحرية والاستقلال وان هذا الجيل يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث وقال الدكتور صلاح حسب الله ان الرئيس السيسى فى كلمته أكد بكل وضوح وحسم ان التهديدات التي تواجه أمننا القومى تجعلنا نحرص على امتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مكتسباتنا وأن ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة يتطلب من المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد وعقيدة مصر احترام الآخر واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية مؤكدا اهمية هذه الرسائل التى تضمنتها الكلمة للداخل والخارج و التى أكدت ثقة الرئيس السيسى فى مصر والشعب المصرى وقدرتنا على تحقيق الأهداف المنشودة لحماية مصر ومستقبلها.