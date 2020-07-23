أسوشيتد برس: قطر أكبر بؤرة لكورونا عالميا مقارنة بعدد السكان

تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيهما، وفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية.

وأوضحت الوكالة أن قطر سجلت حتى أمس 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت جامعة جونز هوبكنز أن حصيلة الإصابات المؤكدة داخل البلاد ارتفعت إلى 3 ملايين و970 ألفا و906 أشخاص على الأقل، وذلك عقب تسجيل 71 ألفا و695 حالة إصابة جديدة.

وسجلت الهند، اليوم، أعلى حصيلة إصابات يومية بلغت 45 ألفا و720 حالة، كما تم تسجيل 1129 حالة وفاة جديدة، فيما سجلت أستراليا، أعلى عدد يومي للوفيات خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في ثاني أكثر ولاياتها سكانا وهي ولاية فيكتوريا التي سجلت 403 إصابات جديدة في حين توفي خمسة جراء الفيروس خلال 24 ساعة.

"الأمم المتحدة": الفيروس سيتسبب في انكماش اقتصادات الدول العربية

وفي السياق، أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس، أن الجائحة ستتسبب في خسائر فادحة للدول العربية، ما سيؤدي لانكماش اقتصادي بنسبة 5.7٪ هذا العام.

فيما قال رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان إن كثيرين من مصابي "كوفيد-19" من الحالات متوسطة الشدة سوف يواجهون مشكلات صحية على المدى الطويل، موضحًا أن عملية الالتهاب في الحويصلات الهوائية والأوعية الدموية الصغيرة أثناء الإصابة بعدوى كورونا يمكن أن تسفر عن استغراق الرئتين وقتا طويلا قبل استعادة وظائفها للعمل بشكل طبيعي، وكذلك نظام القلب والأوعية الدموية.

ويمكن أن يسفر ذلك عن الإرهاق وقلة التحمل لممارسة الرياضة وتراجع عمل وظائف الرئة، حتى في حالة الشباب الأصحاء، وقد يستغرق شهورا للتعافي الكامل.