البحر الأحمر تسجل "صفر كورونا" لليوم الثاني على التوالي

سجلت مسشتفيات مدن محافظة البحر الأحمر، صفر إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

كشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح، اليوم، عن تسجيل مستشفيات مدن البحر الأحمر لزيرو كورونا، خلال آخر 48 ساعة.

وأعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فتح العيادات الخارجية لاستقبال وعلاج المرضى في جميع التخصصات ابتداء من يوم السبت المقبل، بعد انتهاء العمل بمستشفى حميات الغردقة كمستشفيات للعزل بعد خروج آخر متعاف أمس.

وقال مرعي إن مستشفى حميات الغردقة، سيخضع لعملية تطوير شاملة على أحدث طراز، وذلك عقب تعافي جيمع مصابي كورونا.