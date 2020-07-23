شفاء طفل عمره 5 سنوات من كورونا في الشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تعافي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من فيروس كورونا المستجد، والذي كان يخضع للعلاج في مستشفى السعديين بعد احتجازه 10 أيام به.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الطفل خضع لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، حيث جرى تقديم كل أوجه الرعاية الطبية له بالمستشفى، مضيفاً بأنه تم التنبيه على أسرته باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم الشكر والتقدير لمدير المستشفى، وجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة على تفانيهم في العمل.