رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الصحة الإيطالي: من غير المؤكد حدوث موجة ثانية لكورونا

كتب:

وكالات
03:15 م | الخميس 23 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

قال وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبرانتسا، إنه ليس من المؤكد حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا في فصل الخريف المقبل، غير أنه شدد على ضرورة أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن الوزير قوله، اليوم الخميس: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين. نحن نواصل استثمار الموارد في الخدمة الصحية الوطنية".

وأضاف: "لقد تعلم مهنيونا الصحيون بشكل أفضل في الأشهر الأخيرة كيفية التعامل مع الفيروس على المستوى السريري. أعتقد أن إيطاليا أصبحت أقوى الآن لأنها تعرف بشكل أفضل الخصم الذي تواجهه".

اقرأ المزيد:

إيطاليا تؤكد زيادة إصابات كورونا بين العائدين من الخارج

إيطاليا تضيف 3 دول إلى قائمة الحظر بسبب وباء كورونا

إقامة مهرجان Sardegna في إيطاليا.. وإخضاع الضيوف لفحص كورونا

إيطاليا تسجل أدنى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا