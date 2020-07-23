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المؤتمر الوطني للشباب عن ثورة يوليو: يوم خالد في تاريخ مصر

كتب:

محمد عزالدين
03:37 م | الخميس 23 يوليو 2020
المؤتمر الوطني للشباب

المؤتمر الوطني للشباب

هنأت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

ودوّنت الصفحة: "سيظل يوم 23 يوليو يوما خالدا في تاريخ مصر، ففي هذا اليوم أثبتت قواتنا المسلحة أنّها لا تنتمى لأحد سوى الشعب المصري والأمة العربية، وأنّه لا مفر من تحقيق العدالة الاجتماعية وامتلاك الشعب لقرار سيادته واسترداد كرامته".

واختتمت: "تحية واجبة لكل من حملوا راية هذه الثورة البيضاء وتمسكوا بمبادئها وثوابتها في تحقيق استقلال مصر".

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