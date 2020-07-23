أوقاف الدقهلية تنضم للأكثر تميزا في صكوك الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف انضمام أوقاف الدقهلية للمديريات الأكثر تميزًا، التي حققت مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وجرى تمييز مكانها في الجدول بنجمة، ليرتفع عدد المديريات الإقليمية التي تجاوزت مبيعات أعلى من العام الماضي في المشروع لـ12 مديرية.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها (5 آلاف جنيه) لمديرية أوقاف الدقهلية، مع تمييز مكانها في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية، على أن تصرف المكافأة من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.