بينها أول صك "ديليفري".. 900 ألف جنيه مبيعات صكوك الأضاحي بكفر الشيخ

كشف الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن مبيعات الصكوك حتى اليوم، بلغت 500 صكًا بمبلغ 900 ألف جنيه حتى الآن، موضحًا أن المستهدف من المبيعات هو مليون ونصف المليون جنيه.

وأكد "الفقي"، أن مديري الإدارات الفرعية وقيادات الدعوة كان لهم دور بارز في الدعاية للمشروع وكذا أئمة المساجد، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجان بكل المراكز استعدادا لتوزيع كميات اللحوم على المناطق الأكثر احتياجًا والفقراء والمساكين.

وتوقع وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، زيادة أرقام المبيعات في الأيام القادمة نظرًا لقرب العشر الأول من شهر ذي الحجة، وحرص الناس على الإنفاق، مؤكدًا أن صك الأضحية تفويض وتوكيل من المضحي لتقوم الوزاره بالذبح نيابة عنه في المواقيت الشرعية، وتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين.

وأوضح أنه جرى التواصل مع المواطن المسيحي "سيد بركات"، من مدينة كفر الشيخ، الذي طلب المشاركة بشراء صك الأوقاف من خلال أرقام الهواتف المنشورة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن خدمة توصيل الصكوك إلى المنازل التي أقرتها الوزارة منذ أيام "دليفري".