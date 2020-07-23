خالد الغندور يقترب من الرحيل عن قناة الزمالك بسبب رئيس النادي

شهدت الساعات القليلة الماضية، نشوب أزمة بين رئيس نادي الزمالك، وخالد الغندور نجم النادي الأسبق، ومقدم برنامج زملكاوي على قناة النادي بسبب مداخلة لرئيس النادي وصفها الأخير بـ«السريعة»، لإجرائها قبل دقائق من انتهاء الوقت المحدد للبرنامج.

وشن رئيس القلعة البيضاء في المداخلة «السريعة» هجومًا عنيفًا على الغندور وعلى مسؤولي القناة ومسؤولي مجموعة إعلام المصريين التي تدير القناة، ودعا لاجتماع عاجل، الجمعة، لبحث مصير إدارة القناة.

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