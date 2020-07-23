تسجيل 2361 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 2361 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة، مشيرة إلى فحص 16947 نموذجا في كل المختبرات المختصة في العراق.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إنه تم تسجيل 2258 حالة شفاء من فيروس كورونا، اليوم، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 102 ألف و226 حالة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء اليوم بلغت 2258 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 69 ألفا و405 حالات بنسبة شفاء 68%، لافتة إلى أن عدد الذين يتلقون العلاج بلغ 28 ألفا و699 حالة، وعدد الراقدين في العناية المركزة 375 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات اليوم بلغ 80 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 4 آلاف و122 حالة.