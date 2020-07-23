بني سويف تغلق حدائقها في عيد الأضحى لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ بني سويف الموطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية، مشددًا على أهمية تلك الإجراءات حفاظًا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مناقشته لملف الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وذلك بتقرير المتابعة الذي يعرضه عليه اللواء هشام شادي السكرتير العام، ضمن خطة استعدادات القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظة لاستقبال العيد.