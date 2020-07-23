الغرف التجارية تشيد بمبادرة تحفيز المنتج المحلي لتجاوز أزمة كورونا

أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تستهدف تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، المنتظر أن تطلقها الحكومة رسميا الأحد المقبل، حسب ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الوزراء أمس.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هناك ترحيب واسع من منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالمبادرة لتنشيط المبيعات وزيادة الحركة التجارية، خاصة أنّها تاتي في وقت مهم جدا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على معظم الأنشطة التجارية، فضلا عن أنّ ضخ مبالغ مالية من خزانة الدولة على بطاقات التموين، خطوة مهمة لتنشيط السوق.

ووجّه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن مجلس إدارته ومنتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، من صناع وتجار ومؤدي خدمات الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لسعيه الدائم لتقديم كل ما هو جديد من مبادرات لدعم المواطنين والصناعة والتجارة والاستثمار، وبالتالي الاقتصاد القومي، ما يستحق الاحترام والتقدير، كما وجّه الشكر للحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي التي تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس، وإعطاء تسهيلات اقتصادية ومجتمعية في التوقيت المناسب.

وأكد العربي أنّ مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك تزيد معدلات الإنفاق الاستهلاكي على عمليات الشراء، وهي مبادرة مفيدة للأطراف كافة، سواء المنتج برفع معدلات إنتاج سلعته أو التاجر بزيادة مبيعاته، والمستهلك بدعمه بسلع ذات أسعار مخفضة، إلى جانب الإيجابيات الأخرى، بينها توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عملية الإنتاج، وهو جانب مجتمعي مهم.