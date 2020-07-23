المصل واللقاح تحدد 5 عناصر طبيعية للوقاية من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنّ هناك عدة خطوات لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، بوجود 5 عناصر لتقوية المناعة أولها التغذية الجيدة من البروتينات، وزنك، وحديد.

وأوضح رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ العنصر الثاني لتقوية المناعة هي الرياضة لتحفيز الدورة الدموية، وثالثهما أخذ قسط كاف من النوم.

ولفت رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إلى أنّ العنصر الرابع لتقوية المناعة هو البعد عن التدخين لآثاره السلبية على الرئة والتنفس، مشيرا إلى أنّ البعد عن القلق والتوتر آخر كبسولات المناعة، مطالبا المواطنين بارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الزيارات بفترة عيد الأضحى، والبعد قدر المستطاع عن التجمعات.