الإحصاء الاتحادي: ألمانيا تستضيف حتى العام الماضي نحو مليوني لاجئ

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، اليوم، أن عدد طالبي اللجوء حتى نهاية العام الماضي وصل إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.

وأكد مكتب الإحصاء الألماني، في بيان، أن نصف تعداد اللاجئيين منحدرين من سوريا حيث بلغت نسبة اللاجئين المنحدرين منها 41 بالمئة، تلتها أفغانستان بنسبة 11 بالمئة، ثم العراق بنسبة 10 بالمئة.

وأوضح المكتب أن الباحثين عن حماية هم الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا استنادا إلى أسباب تتعلق بالقانون الدولي أو بسبب الحروب والنزاعات أو إلى أسباب إنسانية أو سياسية، ولفت إلى أنه كان بين هؤلاء الأشخاص نحو 266 ألف شخص ذوي وضعية حماية غير محددة حتى نهاية العام الماضي، أي أنه لم يكن تم البت في طلب لجوئهم.

جدير بالذكر أن ألمانيا استقبلت العام الحالي نحو 10 آلاف لاجئ من تركيا في إطار اتفاق أوروبي- تركي استقبلت بموجبه دول أوروبية نحو 27 ألف لاجئ من تركيا خلال السنوات الأربع الماضية. ولم تستقبل ثماني دول أوروبية لاجئين بموجب الاتفاق.