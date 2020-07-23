40 واضعا لليد على أراضي الدولة يتسلمون عقود التقنين بكفر الشيخ

سلم رؤساء مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، 40 عقد تقنين للمستفيدين من واضعي اليد على أملاك الدولة.

وجرى تسليم 40 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، من بينها 15عقدًا بمركز ومدينة بلطيم، و11 عقدًا بمطوبس، و5 بسيدي سالم، و5 بكفر الشيخ، وعقدين بدسوق، وعقد بالحامول، وعقد بالرياض.

وأكدت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 507 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدة بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.