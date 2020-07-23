موقع يبيع معايدات أصالة وكارول سماحة للجمهور: "تهنئة بآلاف الجنيهات"

قال أحد المواقع الخاصة بالتهاني والمعايدات، إن الفنانة السورية أصالة نصري واللبنانية كارول سماحة انضمتا للموقع من أجل تهنئة الجمهور.

وحدد الموقع سعر شراء المعايدة من أصالة بمبلغ 4797 جنيها، وسعر معايدة كارول سماحة 3997 جنيها، كما تواجدت الفنانة اللبنانية يارا التى يصل سعر معايدتها إلى 3198 جنيها.

كما قامت المطربتان بعمل فيديوهات عبر الموقع لتأكيد هويتهما وشكرهما على تواصلهما مع الجمهور.

كان الموقع قد أحدث ضجة خلال الفترة الماضية، بعد أن قال الجمهور إن محمد رمضان دفع أموالا من أجل تهئنته فى عيد ميلاده من بطل مسلسل "لا كاسا دي بابل": "أعلم أنك تعرفني.. وكذلك تكرهني بسبب شخصيتي في المسلسل الإسباني"، ليشيد بعدها برمضان ويثني على موهبته وأنه ممثل من الطراز الأول، كما وصفه بكونه الممثل الأفضل في الوطن العربي.