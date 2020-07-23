الصحة الفلسطينية تغلق مقرها في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إغلاق مقرها في مدينة نابلس، بعد مخالطة أحد العاملين بشركة التنظيف داخلها مع أحد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من خارج الوزارة، مشيرة إلى أنّها ستعقم مراكزها ومقراتها بشكل دوري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الوزارة الفلسطينية، في بيانها، أنّها باشرت إجراءات التعقيم للمقر، وأخذ عينة من الموظف للفحص، فيما سيتم إعادة فتح المقر كالمعتاد ابتداء من صباح الأحد المقبل.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أنّها ستعقم مقراتها ومراكزها ومديرياتها بشكل دوري نهاية كل أسبوع لحماية المراجعين والكوادر الطبية والعاملين فيها.

وأهابت وزارة الصحة بموظفيها وجمهور المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.