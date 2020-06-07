خليفة: الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة، كما أن إنتاج الصوب الزراعية بأكمله يدخل السوق المحلية، مؤكدًا أن الصوب الزراعية تستخدم 65% من كمية المياه التي تستخدمها الزراعة المكشوفة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "خليفة"، أن الصوب الزراعية التي تصل مساحتها إلى 3 أفدنة تعطي محصولا من 150 إلى 200 طن، فإنتاجية الصوب الزراعية أعلى من الأراضي المكشوفة، فضلا عن أن مواصفات المحاصيل تكون أكثر أمنا، مؤكدًا أن من المستهدف الوصول إلى 6 ملايين طن صادرات زراعية العام الجاري بعد الوصول إلى 5 ملايين طن العام الماضي.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن هناك دراسات ميدانية تجرى في سيناء في إطار مشروعات التنمية الزراعية في سيناء التي تشمل محطات تحلية.