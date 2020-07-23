«المركزى»: أذون خزانة بـ39.5 مليار جنيه قبل العيد

يطرح البنك المركزي، يومي الأحد والاثنين المقبلين، قبل حلول إجازة عيد الأضحى، أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف «المركزى»، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، أن وزارة المالية تنوي تنفيذ طرحين، الأحد المقبل، الأول بـ9.5 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوماً، والثاني بـ11 ملياراً لأجل 357 يوماً.

وتابع المركزي أن يوم الاثنين المقبل سيشهد طرحين آخرين، الأول بقيمة 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوماً، والثاني بـ10.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 266 يوماً، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وأصدرت الوزارة على مدار الأسبوع الماضي أذون خزانة بلغت جملتها 42 مليار جنيه، وتوزعت بين 14.8 مليار مقابل أذون خزانة أجل 364 يوماً، و9 مليارات مقابل أذون خزانة أجل 182 يوماً، إضافة إلى أذون خزانة أجل 273 يوماً بقيمة 10 مليارات، وأخيراً أذون خزانة أجل 91 يوماً بقيمة 8 مليارات، وتراوح متوسط أسعار الفائدة بين 13.29% و13.38%. وجمعت المالية خلال يونيو الماضي والشهر الحالي نحو 154 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة آجال 91 و182 و357 و273 يوماً بمتوسط أسعار فائدة 12.5%.