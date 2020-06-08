المالية: عجز الموازنة سيصل لـ7.9% بسبب كوورنا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الاحتياجات التمويلية الإضافية المتعلقه بجائحة كورونا وصلت لـ63 مليار جنيه: "كنا عاملين حسابنا يجيلنا إيرادات عشان نصرف وندفع التزامتنا بمقدار معين".

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود الحكومة لاحتواء تداعيات أزمة كورونا، بثته الفضائية المصرية، أنّ الفائض الأولي هو الإيرادات ناقص المصروفات دون فوائد الديون، وكنا عاملين حسابنا يكون عندنا 124 مليار جنيه كفائض أولي، ومع الأزمة مكانش عندنا الرقم ده".

وأوضح أنّه مع إضافه خدمة الدين كانت لتصل نسبة العجز في حدود 450 مليار: "عجزنا هيزيد، والـ450 دول كنا بنقسمهم على الناتج المحلي وكانوا بيطلعوا بنسبة 7.2%، لا إحنا عجزنا هيبقي أكبر وفي حدود 7.9%".

وأكد أنّ قيمة الدين كانت تقديراته سابقا عند احتسابه مع الناتج المحلي الإجمالي 3.8%، ونتيجة لاضطرار الحكومة المصرية إلى زيادة القروض الخارجية، فستنقص الإيرادات المصرية نحو 124 مليار، ومصروفات زائدة وصلت لـ63 مليار".

وتابع: "ده هيوسع العجز، ولما العجز يكبر يبقي لازم نستلف أكثر، ولما نستلف أكثر ونقسمه على الناتج يبقى نسبة الدين تزيد"، مشيرا إلى أنّه حاليا ستصل نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي لـ86 مليار جنيه بدلا من 83 مليار جنيه.