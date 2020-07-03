بعد أوسكار وجولدن جلوب.. تأجيل حفل نقابة ممثلي الشاشة

مازال التأجيل يلاحق أهم الأحداث الفنية، فبعدما طال أوسكار، بافتا وجولدن جلوب، تم الإعلان عن تأجيل جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG في نسختها الـ 27، إلى يوم 14 مارس 2021، بعدما كان يقام في 24 يناير من كل عام.

وتكرم نقابة ممثلي الشاشة أفضل الفنانين المشاركين بالعروض السينمائية والتلفزيونية، بالإضافة إلى تقديم جائزة الإنجاز الإبداعي لفنان قدم الكثير لصناعة الترفيه.

كان آخر من حصد جائزة الإنجاز الإبداعي، هو النجم روبرت دي نيرو، عن مجمل إنجازاته على الشاشة، وحصدها قبله الممثلان الأمريكيان ألن ألدا، مورجان فريمان، ومن ضمن الحاصلين على الجائزة عن إنجازاتهم في السينما، المخرج والممثل والمنتج كلينت إيستوود.

كما حصد الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت ريدفورد، على الإنجاز الإبداعي عن إنجازاته في السينما عام 1995، كما حصد الجائزة آخرون منهم الممثلة ليلي توملين، الممثلة والمغنية ريتا مورينو، وماري تايلر، والمنتج والممثل جيمس جارنر... وغيرهم.

وتسبب كورونا بمرور صناعة الترفيه بأسوأ فتراتها، وتم تأجيل أكبر الأحداث الفنية بالإضافة إلى تأجيل فتح السينمات وتصوير الأفلام.

وأهم الأحداث الفنية التي تم تأجيلها "أوسكار" بعدما أجلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

كما أجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" حفل توزيع جوائز دورتها الـ 73 إلى يوم 11 أبريل 2021، بعدما كان يقام في فبراير من كل عام، قبل حفل أوسكار.

وأجلت رابطة هوليود للصحافة الأجنبية الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون في دورتها الـ78 إلى يوم 28 فبراير عام 2021، بعدما كان يقام يوم الأحد الأول من شهر يناير.