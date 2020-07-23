ترامب: لا أستبعد إغلاق قنصليات أخرى للصين

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عدم استبعاده إغلاق قنصليات صينية أخرى على أراضي بلاده بعد إغلاق قنصلية لبكين في هيوستن.

جاءت تصريحات ترامب على خلفية سؤال صحافي في مؤتمر عقده للحديث عن تطورات فيروس كورونا بالولايات المتحدة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

تأتي تلك التصريحات في ظل اتهامات من مسؤولين أمريكيين للصين باستخدام قنصليتها في هيوستن لسرقة أبحاث طبية قيمة، كما حاولت القنصلية اختراق قطاعات الغاز والنفط.

وكشفت الصين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة طلبت منها وبشكل مفاجئ، إغلاق قنصليتها في هيوستن، وهددت بالرد حال عدم تراجع واشنطن.

وأدانت الصين في بيان لوزارة الخارجية، طلب واشنطن إغلاق قنصليتها في هيوستن، ونددت بشدة بهذه الخطوة ووصفتها بـ"الشائنة".

والثلاثاء أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده للعمل مع الصين أو أي دول أخرى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لاستخدامه في الولايات المتحدة رغم تزايد التوترات بين بكين وواشنطن.

وكان ترامب دأب على اتهام الصين بسوء إدارة جائحة كورونا التي نشأت في مدينة ووهان الصينية وانتشرت في الولايات المتحدة، وتسببت في أكثر من 140 ألف حالة وفاة بين الأمريكيين.