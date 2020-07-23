السكة الحديد: طرح 140 ألف مقعد بالقطارات الإضافية غدا لحجز رحلات العيد

تبدأ هيئة السكة الحديد غدا الجمعة، طرح 140 ألف مقعداً بالقطارات الإضافية للحجز، و المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى، للسفر ابتداء من بعد غد السبت حتى 12 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، حيث يتم إتاحة مقاعدها للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة فقط.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"الوطن"، إنه سيتم إتاحة حجز مقاعد القطارات الإضافية قبل السفر بنحو 24 ساعة فقط بموجب بطاقة الرقم القومي وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، موضحا أن جميع القطارات ستخضع لصيانات وكشف دوري قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، لافتا إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، إضافة إلى استمرار إلزام جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أن أي راكب يخالف تعليمات الهيئة الخاصة بارتداء الكمامات سيتم تغريمه ماليا.

تجدر الإشارة إلى أن جداول التشغيل للقطارات الإضافية والتي سيتم بدء الدفع بها من يوم 25 يوليو الجاري والتي سيتم تشغيلها قبل عيد الأضحى تشمل 8 قطارات مكيفة بينهم 4 ذهاب و4 عودة وتضم قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا، وقطار رقم 1935 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

كما تضم قائمة القطارات الإضافية قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا، وقطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان و7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا، وقطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا ويقوم يومي 30 و31 يوليو الجاري فقط.وتتضمن القطارات الإضافية أيضا قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا ويقوم يوم 29 يوليو الجاري فقط، وقطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالي على أن يقوم يوم 28 يوليو الجاري فقط، وقطار مخصوص مكيف يقوم من محطة أسوان 9.40 مساء ليصل الإسكندرية 1.25 ظهر اليوم التالي على أن يقوم هذا القطار يوم 6 أغسطس فقط.

وتحتوي القطارات الإضافية 4 قطارات مميزة "عادية" وقطار رقم 2202 مميز يتحرك من محطة القاهرة 9:15 صباحًا ليصل محطة أسوان 10:50 مساءً، وقطار رقم 2203 مميز يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً، وقطار رقم 2204 مميز يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا، وقطار رقم 2205 مميز يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

كما تشمل القطارات الإضافية 4 قطارات عادية تقوم لأهالي النوبة والاتحاد النوعي والجعافرة ونادي أبو الريش بالإسكندرية وهي قطارنوبة 1 يتحرك من محطة القاهرة 3:00 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:15 فجرًا، وقطار الاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة اسوان 7:45 صباحًا، وقطار نادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 5:40 صباحًا.