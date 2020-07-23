مرة أخرى السينما تخسر أمام كورونا.. تأجيل أحدث فيلم لكيانو ريفز

مرة أخرى.. تم تأجيل موعد طرح فيلم Bill & Ted Face the Music ليعرض في بعض القاعات المختارة فقط يوم 1 سبتمبر، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أمريكا.. بحسب موقع Variety.

يأتي ذلك في الوقت الذي أجلت فيه عدد من شركات الإنتاج تواريخ طرح أفلامها بينها فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان الذي تم تأجيله لأجل غير مسمى.

"Bill & Ted Face the Music" من بطولة كيانو ريفز، أليكس وينتر، سامارا ويفينج، ومن إخراج ديان باريسوت، ومن تأليف كريس ماتيسون وإيد سولومون.

تدور أحداث الفيلم في شكل كوميدي موسيقي، حول "بيل" و"تيد" ورحلتهما عبر الزمن ومحاولتهما إنقاذهما للعالم، ورغم ذلك يحاولان إصدّار أغنية ناجحة.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها، كما تمّ تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها: "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".

ويذكر أن القضاء في ولاية نيوجيرسي، رفض طلب أصحاب دور العرض، بإعادة فتح السينما مرة أخرى بعد وقت طويل من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وبذلك تبددت آمال صناع السينما وأصحاب دور العرض في الولاية، بعدما كان أملهم في القضاء، بعدما رفعت مجموعة من كبرى شركات دور السينما، بينها AMC وCinemark وRegal، دعوى قضائية ضد حاكم ولاية نيو جيرسي، لإعادة فتحها.