صلاح بعلم مصر احتفالا بالدوري الإنجليزي: الملك في كأسه

توج محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول، أمس الأربعاء، بلقب الدوري الإنجليزي رسمياً، بعد غياب 30 عاماً عن منصة التتويج، في مراسم احتفالية استضافها ملعب أنفيلد، عقب فوز الفريق الكاسح على ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة، قبل جولة واحدة من إسدال الستار على "البريميرليج" بشكل رسمي.

وحرص الجناح الدولي المصري وهداف فريق ليفربول، على الاحتفال بتتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" رفقة فريقه على طريقته الخاصة.

ونشر النجم المصري، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة له أثناء احتفالية التتويج التي أعقبت انتصار الريدز على تشيلسي متشحًا بعلم مصر، ومعلقًا بعبارة: الملك مع كأسه.

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