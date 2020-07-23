نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل أى عدوى محلية بكورونا على مدى 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم، أنه على مدى 3 أشهر، لم تسجل البلاد انتقال محلي لعدوى وباء كورونا المستجد "وفيد 19" من شخص لآخر.

وقال وزير الصحة النيوزيلندي كريس هيبكينز والمدير العام للصحة أشلي بلومفيلد، إنه: "قد مضى 83 يوماً منذ أن انتقلت عدوى كوفيد-19 من شخص لأخر"، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" النيوزيلندية.

وأضاف المدير العام للصحة: اليوم تماثل للشفاء 5 أشخاص، مما يعني أن إجمالي عدد المصابين في نيوزيلندا جاليا يبلغ 22 شخصا.

وأشار بلومفيلد، إلى أن نيوزيلندا لم تسجل اليوم حالات جديدة للإصابة بكورونا المستجد.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في نيوزيلندا، بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للإصابة بكوفيد-19 في نيوزيلندا ألف و205 أشخاص.