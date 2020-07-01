نيوزيلندا تدعم السينما بـ48 مليون دولار في مواجهة كورونا

أعلنت الحكومة النيوزيلاندية أنّها ستضخ 48 مليون دولار أي ما يساوي 74.4 مليون دولار نيوزيلندي، لمساعدة صناعة الأفلام والتلفزيون على التعافي من الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بحسب موقع Variety.

ويجري تخصيص 32.3 مليون دولار أي ما يساوي 50 مليون دولار نيوزيلندي، مقدمة من وزارة المالية لصندوق يستخدم لإنتاج ما يصل إلى 5 أفلام طويلة أو مسلسلات.

كما سيتم توزيع 15.1 مليون دولار أخرى، أي ما يساوي 23.4 مليون دولار نيوزيلندي، من لجنة الأفلام النيوزيلندية لمساعدة الأفلام والمسلسلات التي تم توقفها أو تأجيلها وتكبدت تكاليف إضافية نتيجة لذلك.

وترى حكومة نيوزيلندا أنّ صناعات الأفلام والتلفزيون متضررة حاليًا وبحاجة إلى الدعم.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.