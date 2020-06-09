على غرار نيوزيلندا.. كيف وصلت بعض الدول إلى صفر كورونا؟

على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على نطاق واسع، وتجاوز إصابات الوباء التاجي، 7 ملايين على مستوى العالم، إلا أنه ظهرت فى الآونة الأخيرة، جرعات تفاؤل، وفق مؤشرات رسمية، في أكثر من دولة عن احتواء الفيروس، والسيطرة على انتشاره.

وأمس، أعلنت نيوزيلندا خلوها من كورونا، بعد شفاء آخر مصاب، وقالت رئيسة وزراء البلاد، جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي: "تمكّنا من القضاء على الفيروس محليا، وسنرفع تدابير الاحتواء باستثناء الضوابط المفروضة على الحدود".

وفى كوبا، بات الوباء تحت السيطرة، بتأكيد الرئيس ميجيل دياز كانيل، وبدعم من بيانات رسمية أظهرت، أمس الأحد، عدم تسجيل وفيات لليوم الثامن على التوالي، أما فى فرنسا، فأكدت السلطات سيطرتها على كورونا. وسجلت أسكتلندا وأيرلندا الشمالية، صفر وفيات.

العديد من الإجراءات الصارمة مع اتباع للتعليمات، والابتعاد عن الزحام ، كانت كفيلة لإنهاء أزمة كورونا في مقاطعة ووهان الصينية، التي تحولت خلال أسابيع قليلة من مدينة تعد بؤرة لانتشار الفيروس، إلى مدينة خالية من الإصابة بهذا الوباء المستجد.

الوصول إلى صفر إصابات بكورونا، جاء بعد تنفييذ عدة خطوات، منها، خضوع تلك البلاد لإغلاق تام، حيث يمنع الدخول أو الخروج منها، كما أن السكان التزموا منازلهم بشكل كبير، بالإضافة لمنع كل الرحلات الجوية من وإلى البلد، كما توقفت حركة القطارات وأغلقت الشوارع، الأمر الذي خفف من انتشار الفيروس في هذه البلاد.

ومن جانبه، قال الدكتور حسني سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، إن فيروس كورونا لا يوجد له لقاح، ولكن لدينا طرق فعالة للحد من مخاطره، حتى نصل إلى صفر إصابات على غرار الدول التي حققت ذلك.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن تلك البلاد استعانت بالوسائل التكنولوجية مثل استخدام التطبيقات الت تحدد ما إذا كان الأشخاص بحاجة إلى حجر صحي أم لا، وأيضا ما إذا كان الشخص يشكل خطرا على الآخرين، كما أنه يتقاسم المعلومات مع الشرطة وفق نموذج تحكم الآلي بالمواطنين.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن المواطنين عليهم دور كبير في الوصول لصفر إصابات، وهو غسل اليدين وتجنب لمس الوجه باليد والعينين والأنف والفم، واستخدام معقم اليدين وتغطية الأنف والفم عند السعال باستخدام المرفق والحفاظ على البعد الاجتماعي (مسافة متر) حاولوا العمل من المنزل إذا استطعتم وتجنب أي اجتماعات وجها لوجه.

وتابع أستاذ المناعة، "ربما أصيب الناس بالملل من الاستماع لهذه النصائح، ولكن يجب التذكير بها واستخدامها لأنها الطريقة الفضلى لتجنب الإصابة.