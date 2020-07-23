"غادة" تغرق بشاطئ الصفا بالإسكندرية وتترك "مكة" ورضيعا

وجه ملائكي بريء، وعيون تبحث عن أمها، تجلس أمام البحر مع فتيات صغيرات، لا تفهم ما يدور حولها، لكنها ترى شقيقها الرضيع في حضن أخرى، وتنتظر أن تاتي أمها وتحتضنها.

هو حال الطفلة "مكة" ابنه الغريقه غادة رجب حنفي، 19 سنة، الأم التي تركت طفلتها ورضيعها وغرقت بشاطئ الصفا غرب الإسكندرية اليوم.

"مكة" صاحبه العامين، لا تعلم أنها تعيش يوم من أصعب أيام حياتها، حيث فقدت والدتها غرقًا أثناء قضاء عطلة الصيف مع اثنين من أشقائها، تاركة خلفها طفلين، الأول رضيع عمره 4 أشهر، و"مكة".

ولقي 3 أشقاء وأخر مصرعهم غرقًا، صباح اليوم الخميس، بشاطئ الصفا بحي العجمي غربي الإسكندرية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من العثور على جثتين لفتاة وشقيقها، ومازال البحث جاري عن آثنين آخرين مفقودين.