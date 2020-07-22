محافظ الإسكندرية: 4 مراحل جديدة من "بشائر الخير" بالعامرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم إجراء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، إذ سيتم إقامة احتفال في دار الأوبرا بحضور بعض المطربين، كما سيتم إقامة مسابقة للمراكب الشراعية احتفالا بالعيد القومي.

وأضاف الشريف، خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى تطوير بحيرة مريوط بعدما كانت تعاني من الإهمال على مدار عشرات السنين، إذ جرى إزالة مئات التعديات حول البحيرة، كما تم تكريك للبحيرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجمالي 250 مليون جنيه، لافتا إلى أن البحيرة أصبحت جزء من التراث السكندري.

وأشار إلى أنه جاري تطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة، بإجمالي 811 مليون جنيه، إذ سيتم تطوير البنية التحتية لتلك المناطق من حيث الكهرباء والرصف والصرف الصحي، لافتا إلى أن مشروع "بشائر الخير 3" التي جرى افتتاحها قبل عيد الفطر الماضي، يتضمن 15 ألف وحدة سكنية، وبدأ التسكين للأهالي، مؤكدا أنه جاري إنشاء مراحل جديدة من "بشائر الخير" تشكل مناطق بشائر الخير "6 و7 و8 و9" في منطقة العامرية.