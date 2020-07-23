رئيس "مصايف الإسكندرية": غرقى الصفا نزلوا البحر فجرا.. والشاطئ مغلق

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن غرقى شاطئ الصفا تسللوا إلى البحر في الساعة الخامسة صباحا، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بغلق ومنع ارتياد الشواطئ، حيث أن جميع الشواطئ مغلقة وليس بها أي خدمات كخدمة الإنقاذ.

كان 4 أشخاص من أسرة واحدة من محافظة القاهرة لقوا مصرعهم، اليوم الخميس، غرقا بشاطئ الصفا المجاور لشاطئ النخيل الملقب بشاطئ الموت.

وأضاف رشاد، لـ"الوطن" أن الغرقى الأربعة من أسرة واحدة من محافظة القاهرة، مؤكدا أن ارتفاع أمواج البحر وعدم وجود إنقاذ بسبب غلق الشواطئ، ونزولهم في وقت مبكر جداً "الخامسة فجرا" وراء غرقهم.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ ومخالفة التعليمات، حرصا على سلامة الجميع، خاصة وأن جميع الشواطئ مغلقة وبلا خدمات.

وأكد أن رجال السياحة والمصايف متواجدين بشاطئ النخيل منذ المأساة الأخيرة التي راح ضحيتها 12 شخصا، وذلك لمنع النزول إلى الشاطئ.